Já confirmado nos sauditas do Al Hilal, Rúben Neves despediu-se emocionado do Wolverhampton, onde esteve seis épocas e participou em 253 jogos.

O médio internacional português teve mesmo de respirar fundo e durante a mensagem de despedida não prendeu as lágrimas.

De voz embarbada, fez o balanço dos anos passados no clube inglês, para o qual se transferiu em 2017 via FC Porto e que ajudou, logo na primeira época, a regressar à Premier League. «Um enorme obrigado a cada pessoa com quem tive a oportunidade de trabalhar. Cada momento foi inesquecível. A todos os jogadores que fizeram parte do clube nos últimos seis anos, vocês serão amigos para a vida. A forma como protegemos a alcateia foi realmente incrível. (...) Não tenho palavras para descrever o nosso balneário. Um espírito de grupo que nunca tinha vivido e depois tornar-me capitão no último ano deixou-me muito orgulhoso», disse, antes de ter de parar para se recompor.

«Não consigo agradecer-me o suficiente pela forma como me receberam, como me trataram a mim e principalmente pela forma como adotaram a minha família como se fosse vossa. A forma como apoiaram a equipa foi irreal», acrescentou, garantindo que será sempre adepto do Wolverhampton até ao resto da vida e que sentirá sempre o clube e aquela cidade como uma casa para ele. «Espero que possamos manter esta conexão. Saio como jogador, mas serei sempre um lobo.»

