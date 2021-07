O Varzim assegurou a contratação do médio Rafael Assis para a época 2021/2022. O clube poveiro, da II Liga, confirmou esta quinta-feira a chegada do jogador de 30 anos.

Assis termina assim uma ligação de quatro anos e meio ao Sp. Braga, clube ao qual chegou em meados da época 2016/2017, mas no qual não foi muito feliz. Na ligação aos bracarenses, passou por empréstimos a Paços de Ferreira, Al Fayha (Arábia Saudita) e Londrina, do Brasil.

Depois de ter brilhado no Desportivo de Chaves, onde fez 57 jogos de forma indiscutível no meio-campo, Assis fez apenas pouco mais de 40 anos em quatro anos e meio, procurando agora renascer pela porta do emblema da Póvoa de Varzim.

Assis já tinha também representado o Beira-Mar, em 2014/2015, o seu primeiro clube em Portugal.