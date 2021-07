O futebolista ganês Malik Abubakari deixou em definitivo o Moreirense e é reforço dos suecos do Malmö, que confirmaram a chegada do avançado de 21 anos esta quinta-feira.

Malik, avançado de estampa física notada, assinou contrato por quatro anos com o clube nórdico, atual campeão nacional, até 2025. Deixa os cónegos sem qualquer minuto oficial somado.

O ganês esteve na última temporada cedido pelo Moreirense ao Casa Pia, da II Liga, clube pelo qual fez 11 golos em 33 jogos. Antes, na época 2019/2020, já tinha dado nas vistas na primeira época de sénior, no Fafe, com nove golos em 25 jogos no clube então no Campeonato de Portugal. Malik chegara a Portugal em 2018, para jogar nos juniores do Vizela, onde também se destacou com mais de 20 golos na 2.ª Divisão Nacional.