O jovem extremo francês Thibaut Ehling vai reforçar o Farense, 16.º classificado da II Liga, por empréstimo de uma época dos franceses do Lyon, anunciou o emblema algarvio.

«É o primeiro jogador proveniente do Olympique Lyonnais, ao abrigo do protocolo existente entre os dois clubes, a assinar pelo Farense», destacou o clube de Faro nas redes sociais.

O jovem avançado francês, de 20 anos, dividiu a sua formação entre o FC Montrouge e, desde 2016, o Lyon, cuja equipa B representou na época passada, na quarta divisão francesa.

