O Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol, anunciou a continuidade do avançado Marco Matias até ao final da temporada.

O avançado, de 32 anos, foi um dos reforços de inverno na época passada, com um vínculo válido até ao final da temporada. Desta forma, o Nacional assegurou a sua continuidade para esta nova época, com contrato até ao final da mesma.

Marco Matias já tinha representado o Nacional na temporada 2014/2015, na qual, em 42 jogos, apontou 21 golos, tendo regressado na época passada, na qual participou apenas em nove partidas, não tendo averbado qualquer golo.

Formado nos escalões de formação do Barreirense e do Sporting, representou como sénior em Portugal, Varzim, Fátima, Real Massamá, Freamunde, Vitória de Guimarães e Belenenses, além do Nacional.

Entre as temporadas de 2015/2016 e 2018/2019 representou os ingleses do Sheffield Wednesday, equipa do Championship (segundo escalão inglês), antes de regressar a Portugal para integrar o plantel do Belenenses SAD.

Marco Matias somou 22 internacionalizações nos escalões de formação.