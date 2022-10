O defesa-central Ângelo Meneses, que se encontrava sem clube desde que deixou o Rio Ave, é reforço do Sporting da Covilhã, anunciou hoje o clube da II Liga.

O defesa de 29 anos, que já treinou integrado no plantel serrano, alinhou na última temporada no Rio Ave, formação ao serviço da qual jogou em 13 partidas e foi campeão da II Liga.

Ângelo Meneses conta ainda com passagens por FC Ararat (Arménia) - onde também foi campeão -, Famalicão, Penafiel e Oliveirense, depois de ter passado pelos escalões de formação do Leixões e do FC Porto.