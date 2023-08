Andrés Iniesta, médio internacional espanhol de 39 anos, é reforço do Emirates Club, anunciou o clube dos Emirados Árabes Unidos nas redes sociais.

Campeão do Mundo em 2010 e da Europa em 2008 e 2012 pela Roja, o ex-Barcelona chega chega a custo zero, após ter terminado contrato com o Vissel Kobe, do Japão.

Recorde-se que Iniesta chegou a ser associado ao Inter Miami, onde militam os ex-companheiros Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets.