O FC Porto vai oficializar esta semana a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Léo Borges, do Internacional de Porto Alegre, que embarcou nesta segunda-feira para Portugal.

Conforme o Maisfutebol já revelou, o jovem esquerdino, de 20 anos, fechou um empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra de quatro milhões de euros.

Inicialmente, o lateral vai reforçar a equipa B, assim como o recém-contratado Peglow, com quem estava a jogar no Colorado - o extremo de 19 anos, por sua vez, foi apresentado na semana passada pelos dragões, também num acordo de empréstimo de uma época com opção de compra (de cinco milhões de euros).

Visto a busca do FC Porto no mercado por um lateral-esquerdo, tendo esta segunda-feira perdido Matías Viña, que vai trocar o Palmeiras pela Roma, Léo Borges arrisca, aos poucos, a ganhar espaço no dia a dia com Sérgio Conceição.