João Cancelo está mais próximo de ter luz verde para se mudar para o Barcelona: segundo foi possível saber, a transferência para o clube catalão está muito bem encaminhada e deve ficar definitivamente concluída durante a próxima semana.

O internacional português deve juntar-se ao plantel de Xavi Hernández por empréstimo do Manchester City, com opção de compra. Esta foi, de resto, a solução encontrada para ultrapassar as limitações orçamentais que o Barcelona enfrenta.

Recorde-se que Cancelo não entra nas contas de Pep Guardiola para a nova temporada, pelo que procurava uma solução para o futuro. O lateral foi cedido na segunda metade da época passada ao Bayern Munique e agora deve seguir num modelo idêntico para Barcelona.