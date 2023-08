O Barcelona está interessado na contratação de João Cancelo, lateral-direito do Manchester City.

Este não é, porém, um dossier de fácil conclusão. O Barcelona enfrenta sérios constrangimentos financeiros, que dificultam o entendimento entre as três partes.

Nesse sentido, e neste momento, ainda não há nenhum acordo feito, nem entre os clubes, nem do jogador com o Barcelona.

João Cancelo tem contrato até 2027 e tem também interesse em mudar-se para a Catalunha, ele que na segunda metade da última temporada foi cedido ao Bayern Munique.

Mas a verdade é que nesta altura é um ativo importante do Manchester City, que pretende uma verba considerável pelo jogador. Ainda há, por isso, muita pedra para partir entre todas as partes, mas as negociações estão a caminhar.