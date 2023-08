O Feyenoord anunciou, esta quinta-feira, a contratação do avançado Ayase Ueda, oriundo do Cercle Brugge.

O internacional japonês, que durante este mercado de verão foi várias vezes associado ao Sporting, assinou um contrato válido por cinco anos com o campeão neerlandês.

De acordo com o Het Laatste Nieuws, a transferência de Ueda, que vai competir com Santiago Giménez por um lugar no ataque do clube de Roterdão, ficou fechada em nove milhões de euros aos quais acresce outro milhão em bónus.

Depois de passagens por Hosei University e Kashima Antlers, o jogador de 24 anos chegou na última temporada à Bélgica, onde apontou 23 golos e somou duas assistências em 42 jogos.