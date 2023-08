Depois de Franculino Djú, o Midtjylland voltou a recrutar uma jovem promessa do Benfica. Alamara Djabi, médio de 16 anos, terminou o vínculo com os encarnados e assinou um contrato de três temporadas com os dinamarqueses.

«Este é um projeto muito interessante para mim e estou ansioso para me desenvolver como jogador e como pessoa num grande clube da Dinamarca», afirmou Djabi aos meios de comunicação do Midtjylland.

«Ao mesmo tempo, estou feliz por reencontrar o Franculino. É incrível e é algo que me deixa orgulhoso. Estou ansioso pelo facto de um dia, possivelmente, jogarmos lado a lado com a camisola do Midtjylland», completou.

Apesar de ter apenas 16 anos, Alamara Djabi, luso-guineense, fez 34 jogos pelos juniores do Benfica na última época, nos quais marcou cinco golos e somou uma assistência.