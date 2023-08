O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação do jovem Carlos Miguel Meotti, médio de 18 anos que na temporada passada deu nas vistas ao serviço do Gil Vicente no Campeonato Nacional de Juniores e vai agora integra a equipa de sub-23 dos encarnados.

O médio, que já estava há três anos em Barcelos, esteve em especial evidência na última temporada, nos juniores, somando 21 golos nos 32 jogos que disputou, somando ainda mais dez jogos na Liga Revelação.

«É um sentimento de orgulho ter a oportunidade de representar o Benfica. Quero agradecer a quem tornou isto possível. A minha expectativa passa por adaptar-me ao grupo e dar tudo até ao final da época», destacou o jogador luso-brasileiro em declarações à BTV.

Carlos Meotti é filho de Vandinho, antigo médio brasileiro que jogou em Portugal de 2002 a 2011: Rio Ave (2002/2004) e Sp. Braga (2004/2011).