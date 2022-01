A FIFA anunciou que vai submeter a aprovação uma reforma aos regulamentos relativos aos empréstimos de jogadores para entrarem em vigor já a partir de 1 de julho de 2022.

A proposta, que vai limitar o número de jogadores emprestados por clube, tem como objetivo, lê-se, «desenvolver jovens jogadores, promover o equilíbrio competitivo e prevenir a acumulação de jogadores» nos quadros dos clubes.

Assim, a partir da próxima época cada clube só poderá ter um máximo de oito jogadores emprestados a outros clube e, igualmente, não ter no plantel mais de oito jogadores cedidos por outros clubes. Na época seguinte (2023/24) o número reduzirá para sete até chegar ao limite de seis atletas que será imposto a partir da temporada 2024/25.

De referir que esta quota não abrange jogadores com idade igual ou inferior a 21 anos e jogadores que tenham sido formados no clube, pelo que, na prática, é possível que um clube empreste ou receba por empréstimo mais do que oito (2022), sete (2023) ou seis (2024) atletas por época.

Na mesma nota, a FIFA apresenta ainda novas regras que terão de ser seguidas de forma a assegurar o cumprimento do objetivo. Os empréstimo terão de ter a duração mínima do intervalo entre duas janelas de mercado, e máxima de um ano. E um jogador que esteja emprestado a um jogador clube não poderá ser emprestado por este a uma terceira equipa. Além disso, um clube não poderá ter mais de três jogadores emprestados a outro clube.

As propostas vão ser aprovadas pelo Conselho da FIFA no próximo encontro.