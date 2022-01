Xavi Hernández já tinha antecipado esse cenário, e agora Mateu Alemany confirmou-o: Ousmane Dembélé é para sair do Barcelona já.

Em declarações aos meios do clube, o diretor para o futebol dos catalães explicou o processo de renovação falhado com o jogador, no dia em que o internacional francês ficou de fora da convocatória para o jogo com o Athletic Bilbau.

«Começámos as negociações com os seus agentes em julho, nestes seis/sete meses falámos, fizemos várias ofertas, tentámos arranjar uma via para que continuasse, mas as ofertas foram sempre rejeitadas», começou por dizer.

Dembélé assinou pelo Barcelona em agosto de 2017: nestes quatros anos de meio, fez 119 jogos e 31 golos pelos blaugrana.