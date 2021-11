A época 2021/22 ainda não está a meio, mas há quem já trabalhe no reforço dos plantéis para 2022/23.

É o caso do Watford. A equipa da Premier League anunciou nesta segunda-feira a contratação do guarda-redes Maduka Okoye.

O internacional nigeriano estará ligado à equipa inglesa por cinco temporadas e meia a partir de 1 de janeiro de 2022, mas vai continuar ao serviço do Sparta Roterdão até ao final da época. Ou seja: no último dia de 2021 deixará de ser jogador, a título definitivo, dos holandeses e no dia seguinte sê-lo-á, mas noutra condição.

O Watford ocupa nesta altura o 17.º lugar da Liga inglesa com dez pontos. O Burnley, a primeira equipa imediatamente abaixo da chamada «linha de água», tem menos dois.