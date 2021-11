O Chelsea anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato de Trevoh Chalobah, jovem defesa de 22 anos, até 2026.

Trata-se de um produto da formação de Stamford Bridge que se estreou pela equipa principal no início da presente temporada, no triunfo dos Blues frente ao Crystal Palace (3-0). Desde então, o jovem defesa, natural da Serra Leoa, já acumulou dez jogos na equipa principal e tem recebido elogios do treinador Thomas Tuchel que tem destacado a sua consistência.

«É surreal. É um sonho assinar um contrato de longa duração com o clube onde cresci, espero que o sonho continue», referiu o jovem defesa que está no Chelsea desde os oito anos.