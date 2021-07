Um dia depois de formalizar a contratação de Patson Daka ao Salzburgo, o Leicester anunciou a chegada de mais um reforço para 2021/22.

Boubakary Soumaré, médio-defensivo de 22 anos, chega do campeão francês Lille e assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Os clubes não divulgaram os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa inglesa fala de uma verba a rondar os 17 milhões de libras, perto de 20 milhões de euros.

Internacional pelas camadas jovens de França, Soumaré foi formado no PSG e rumou em 2017 ao Lille. Na última época cumpriu 43 jogos, 28 deles como titular, tendo sido parte ativa no percurso que culminou no título nacional da equipa dos portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka.