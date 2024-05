Khvicha Kvaratskhelia pode estar a caminho de França. A imprensa europeia noticia esta terça-feira que o PSG está interessado no extremo do Nápoles, o que foi confirmado pelo empresário Mamuka Jugeli, citado pela Gazzetta dello Sport.

«Há interesse e uma oferta do PSG, agora tudo depende da decisão do Nápoles e do seu presidente», referiu o agente do jogador.

Segundo a Sky Sports, o Nápoles não fecha as portas à saída de Kvaratskhelia, mas só aceita fazê-lo por ofertas acima de cem milhões de euros. Ora a imprensa francesa noticia que o PSG começou por avançar com uma proposta em torno de 60 milhões.

Recorde-se que o Nápoles, depois de ter sido campeão na época passada, fez este ano uma temporada bem abaixo das expetativas. Nesse sentido, o presidente De Laurentiis quer fazer uma revolução na equipa, a começar na contratação de Antonio Conte, que está a ser negociado.