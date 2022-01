A Juventus anunciou as transferências de Rodrigo Bentancur e de Dejan Kulusevski para o Tottenham.

O médio internacional uruguaio de 24 anos estava na Vecchia Signora desde 2017, altura em que deixou o Boca Juniors para ter a primeira aventura no futebol europeu. Os Spurs pagam 19 milhões de euros por Bentancur.

Kulusevski estava na Juventus há época e meia e muda-se agora para o futebol inglês, mas a título de empréstimo válido até junho de 2023: pelo empréstimo do sueco, o Tottenham para 10 milhões de euros, três nesta temporada e sete na próxima, podendo acionar no final do empréstimo a opção de compra estimada em 35 milhões de euros.

(artigo atualizado)