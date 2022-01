Aaron Ramsey vai jogar nos escoceses foi Rangers até ao final da temporada por empréstimo da Juventus.

O médio galês, recorde-se, foi contratado pela Vecchia Signora no verão de 2019 após terminar contrato com o Arsenal, onde estava desde 2008. Apesar do elevado estatuto com que chegou a Turim, nunca convenceu os tifosi e nesta época fez apenas cinco partidas oficiais.

Agora reforça o campeão e líder do campeonato escocês.