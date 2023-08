O West Ham anunciou a contratação de Mohammed Kudus, internacional ganês que chega do Ajax e que custou cerca de 43 milhões de euros aos «hammers». O Ajax pode ainda receber mais três milhões de euros mediante a concretização de determinados objetivos.



O jogador de 23 anos estava no emblema neerlandês desde 2020,quando foi contratado ao Nordjaeslland por nove milhões de euros. Em Amesterdão disputou 86 jogos e anotado 27 golos, tornando-se um dos jovens mais promissores do futebol europeu. Agora assinou com o West Ham até 2028.

We are delighted to welcome Mohammed Kudus to the Club! ⚒️ — West Ham United (@WestHam) August 27, 2023