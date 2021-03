Miguel Ángel Ramírez é o novo treinador do Internacional de Porto Alegre, confirmou o vice-campeão brasileiro.

O treinador espanhol, de 36 anos, treinou os equatorianos do Independiente del Valle entre 2019 e 2020, tendo saído no final do ano passado para dar lugar ao ex-Benfica Renato Paiva no comando técnico da equipa.

Miguel Ángel Ramírez assinou um contrato válido até dezembro de 2022 e chega com uma conquista da Copa Sudamérica (2019) no currículo.