O jovem defesa Afonso Peixoto foi contratado pelo Veneza à Académica.

O jogador de 18 anos, ainda júnior, fez toda a formação na Briosa, mas ruma a Itália sem se estrear na equipa principal.

Na época passada, Afonso Peixoto, que é central e também pode jogar a lateral-esquerdo, jogou na equipa de sub-23 e nos juniores.

Além de receber pela transferência em definitivo, a Académica fica ainda com uma percentagem não divulgada do passe do jogador.