João Félix inaugurou neste sábado um espaço desportivo em Viseu, a sua terra natal, e aproveitou para falar um pouco sobre o futuro, afastando cenários de saída do At. Madrid, quando questionado diretamente sobre essa possibilidade.

«Não está em cima da mesa. Estou bem e focado no At. Madrid. Estou tranquilo em relação ao futuro. Tenho noção do que posso fazer e por isso estou bem comigo mesmo», começou por dizer.

O internacional português ainda está de férias, mas revela estar já a preparar o regresso a Madrid, agendado para o dia 10 de julho.

«Ainda estou de férias, comecei agora a treinar para preparar a pré-temporada, mas ainda não estou a pensar muito no futebol».

Félix destaca ainda a evolução desde a saída do Benfica.

«Claro que cresci, já passaram quatro anos desde que deixei o Benfica e cresci em termos físicos, técnicos e mentais. É normal evoluir. Acho que tenho feito as coisas bem para estar cada vez melhor», entende.

O jogador foi ainda questionado sobre os 120 milhões de euros que custou quando deixou o Benfica, mas assegurou que não pensa nisso.

«Nunca! Sempre disse que as pessoas é que se focam nesses valores. Nunca estou a pensar nisso, foco-me apenas no meu trabalho».