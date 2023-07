José Boto deixou o PAOK Salónica.

O português decidiu abandoner o cargo de director desportivo do clube grego devido a divergências com a administração, sendo nesta altura um ativo livre no mercado.

Antes das duas épocas no PAOK, na primeira das quais alcançou um segundo lugar, José Boto tinha sido coordenador de scouting do Shakhtar Donetsk por quatro anos e do Benfica durante oito temporadas.