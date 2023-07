Após um longo «namoro» com o Benfica, Milos Kerkez está perto de ser desviado para Roma, com destino à Lazio, escreve o jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

O lateral esquerdo do AZ Alkmaar terá chegado a acordo com o clube treinado por Maurizio Sarri, que vai agora tentar convencer o clube neerlandês a aceitar a proposta pelo jovem húngaro de 19 anos que parecia a primeira opção de Roger Schmidt para substituir Grimaldo.

Um dos temas que domina a imprensa internacional nesta terça-feira é a nova oferta do Bayern Munique por Harry Kane.

A Sky Sports escreve que os bávaros já terão alcançado acordo com o jogador e vão agora insistir junto do Tottenham, que já recusou uma abordagem de 70 milhões de euros.

Há também uma nova luta de «tubarões» à vista, desta feita por Gabri Veiga, jovem médio do Celta de Vigo.

Depois do interesse de Chelsea, Liverpool e Manchester City, o Paris Saint-Germain também vai entrar na disputa, com uma proposta na ordem dos 40 milhões de euros, de acordo com o jornal The Guardian.

