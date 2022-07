O internacional belga Kevin Mirallas, que terminou contrato com o Moreirense no final da temporada passada, foi anunciado neste sábado como reforço do AEL Limassol, do Chipre.

O extremo de 34 anos chegou a Moreira de Cónegos em janeiro, mas totalizou apenas nove jogos, muito devido a problemas físicos. Ainda assim, marcou um golo.

Com 60 internacionalizações pela Bélgica, Mirallas parte para o nono clube da carreira, que conta com passagens por emblemas de topo, como Everton, Lille ou Fiorentina.