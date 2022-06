Além do treinador Ricardo Sá Pinto, sete jogadores vão deixar o Moreirense em final de contrato, confirmou à agência Lusa fonte do emblema minhoto recém-despromovido à II Liga.

São eles Miguel Oliveira, Lazar Rosic, Steven Vitória, Paulinho, Jefferson, Kevin Mirallas e Rafael Martins.

«Dizem por aí que os jogadores não sentem. Não podiam estar mais errados. Quando assumimos o compromisso por um clube, não só defendemos um emblema, como um grupo de trabalho, que passa mais tempo connosco do que com as nossas famílias. Sou muito grato a cada adepto do Moreirense pelo apoio incondicional. Por conhecer a raça de que é feito este clube, vamos voltar mais rápido do que pensam. Mais do que nunca, sou Moreirense», reagiu Rafael Martins, que termina uma segunda experiência nos conégos, onde já tinha atuado em 2015/16 por empréstimo dos espanhóis do Levante.

Paulinho, que também teve duas passagens pelo Moreirense - uma na última época e outra entre 2012 e 2015 - também deixou uma mensagem de despedida. «Um obrigado por me tratarem tão bem e por sentir todos os dias a importância que tinha no clube. São uma vila à minha imagem. Gente humilde e trabalhadora, que cresce na vida devido a isso. Já era Moreirense, agora sou ainda mais», apontou o lateral.

A descida do Moreirense à II Liga vai levar a mudanças profundas no plantel do clube. Além dos sete jogadores referidos, estão ainda confirmadas pelo menos mais duas saídas: Rodrigo Conceição, Pablo Santos, que estavam cedidos por FC Porto e Sp. Braga, respetivamente.