O Belenenses assegurou a contratação de Yohan Tavares, estando prestes a oficializar-se uma possibilidade que o Maisfutebol já tinha noticiado.

O defesa-central de 33 anos estava sem clube desde que concluir a ligação ao Tondela no final da época passada.

Vai agora representar a equipa treinada por Petit, que procurava reforçar o eixo defensivo que viu partir nomes como Henrique e Gonçalo Silva.

Recorde-se que nos últimos dias o Belenenses anunciou também as contratações de Carraça (FC Porto) e Rafael Camacho (Sporting), que se estrearam no último jogo dos azuis, diante do Moreirense.