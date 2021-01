O Benfica está muito próximo de emprestar Krovinovic ao Nottingham Forest até final da temporada.

O croata jogou a primeira metade da época cedido ao West Bromwich Albion, da Liga Inglesa, mas foi pouco utilizado, tendo feito apenas um jogo desde que Sam Allardyce chegou ao clube.

Ora por isso, tanto o jogador quanto o Benfica pretendiam dar um novo rumo à carreira do médio, pelo que se procuraram outras soluções. Nesse sentido, surgiu o Notthigham Forest, da II Liga Inglesa. A transferência ainda não está fechada, mas está bem encaminhada e deve ficar concluída nos próximos dias.

Krovinovic regressa assim a um campeonato que conhece bem e no qual brilhou a época passada, também com a camisola do West Bromwich Albion: fez 43 jogos, marcou três golos e realizou quatro assistências.