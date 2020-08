O Famalicão anunciou a contratação de Jhonata Robert, extremo de 20 anos que chega por empréstimo do Grémio, conforme o Maisfutebol tinha adiantado.

Depois de se ter estreado na equipa de Porto Alegre, o extremo esteve emprestado ao Cruzeiro na última época, atuando em sete jogos e marcando um golo.

O Grémio acredita bastante no potencial do jogador, razão pela qual lhe colocou uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.

«Ter a oportunidade de jogar na Europa era um desejo e poder fazê-lo no Famalicão é, claramente, uma escolha acertada. É um clube que permite aos jovens explanar as suas qualidades, pois adota um estilo de jogo bastante positivo», elogiou o reforço famalicense ao site do clube.