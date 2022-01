O Porimonense e o Leixões anunciaram terem chegado a acordo para a transferência do avançado nigeriano Adewale Sapara para o clube algarvio.

Sapara, que nesta época marcou nove golos em 20 jogos pelos matosinhenses, transfere-se a título definitivo. O Leixões informou que vai receber uma compensação financeira, preservando ainda 50 por cento dos direitos económicos do jogadorde 27 anos.

Recorde-se que na semana passada o Leixões denunciou que Adewale Sapara foi alvo de atitudes racistas e xenófobas por parte de adeptos ligados ao emblema de Matosinhos no final do jogo com o Desp. Chaves, tendo prometido identificar os autores, agir criminalmente contra eles e proibir a entrada no Estádio do Mar.