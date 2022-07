O Arouca oficializou esta quarta-feira a contratação do médio brasileiro Vitinho.

O jogador de 22 anos chega ao emblema arouquense proveniente do Vasco da Gama, onde jogou emprestado pelo Corinthians.

«Quando soube do interesse do Arouca, procurei informar-me mais sobre o clube. Era um objetivo meu entrar na Europa e sei que o Arouca é uma boa opção para começar. Falamos de uma vila tranquila, com muitos jogadores jovens a querer mostrar trabalho. Procuro ser mais um a ajudar», disse o médio à comunicação do clube.

Vitinho assinou contrato com o Arouca até 2025, com mais uma época de opção.