O Arouca, clube que até ao momento mais reforços assegurou para a época 2022/23 na I Liga (dez), está perto de garantir mais duas caras novas para o plantel comandado por Armando Evangelista: o médio espanhol Oriol Busquets (formado no Barcelona) e o extremo brasileiro Vitinho.

Segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima a ambos os processos, Busquets (23 anos) e Vitinho (22 anos) preparam-se para rubricar, cada um, contratos válidos por três temporadas desportivas.

Os negócios pelos dois atletas têm também semelhanças noutros aspetos. Busquets, que representou os franceses do Clermont na última época, tinha contrato com o clube até 2024, tal como Vitinho tinha com o Corinthians, do Brasil. Porém, e de acordo com o que apurou o nosso jornal, os dois atletas desvinculam-se dos clubes de origem, estando previsto que estes guardem uma percentagem do passe pelos respetivos atletas.

Busquets fez, em 2021/22, dez jogos pelo clube que garantiu a permanência no principal campeonato francês. Formado no Barcelona, chegou a jogar na equipa principal dos catalães e foi cedido ao Twente em 2019/20, na sua primeira de duas experiências até ao momento fora de Espanha. Há um ano, saiu para o Clermont.

Já Victor Gabriel Moura de Oliveira, mais conhecido por Vitinho, esteve cedido já em 2022 pelo Corinthians ao Vasco, tendo feito apenas quatro jogos e um golo pelo clube carioca. Em 2021, Vitinho fez em absoluto o seu primeiro ano como sénior, no Timão.

É expectável que os jogadores possam estar em Portugal já nesta terça-feira para a realização de exames médicos. Confirmando-se as contratações, Armando Evangelista vê o duo juntar-se aos dez reforços já certos: Ignacio Arruabarrena (Wanderers), Rafa Mújica (Las Palmas), Morlaye Sylla (Horaya), Jerome Opoku (Vejle/Fulham), Tiago Esgaio (Sp. Braga, empréstimo), João Valido (V. Setúbal), Bogdan Milovanov (Sporting Gijón), Ismaila Soro (Celtic, empréstimo), Rafael Fernandes (Sporting B) e Mustafa Kizza (sem clube).