Luís Maximiano já está em Granada, para onde viajou neste sábado à noite, estando nesta altura a realizar os nececessários exames médicos para assinar um contrato válido por quatro temporadas.

O jovem guarda-redes vai assim mudar-se para a Liga Espanhola, como o Maisfutebol já tinha adiantado, numa transferência que vai render ao Sporting 4,5 milhões de euros no imediato, mais 500 mil euros no caso de do Granada não desça de divisão nos próximos dois anos: 250 mil euros por cada ano.

A SAD leonina reserva ainda dez por cento de uma mais-valia numa futura transferência.

Luís Maximiano vai ganhar um milhão de euros brutos por temporada, constituindo-se como uma aposta forte do clube que neste verão perdeu Rui Silva para o Bétis. O Granada espera, de resto, rentabilizar a transferência no espaço de dois anos.

O guarda-redes deixa assim o Sporting ao fim de nove anos no clube, ao qual chegou com 13 anos, contratado ao Sp. Braga. Apesar dos 31 jogos realizados há duas épocas, Maximiano perdeu espaço com a chegada de Adán e agora acabar por sair.

Como o Maisfutebol também já escreveu, para o lugar de Maximiano o Sporting vai contratar João Virgínia, jovem guarda-redes do Everton, que deve viajar para Portugal durante esta próxima semana.