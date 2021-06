Renato Sanches foi um dos jogadores portugueses que se destacou no Euro2020, apesar da eliminação de Portugal nos oitavos de final da prova.

O nome do médio do Lille tem, por isso, surgido ligado a rumores de uma possível mudança de ares, sobretudo com destino à Premier League.

Em Inglaterra faz agora notícia uma troca de comentários entre Renato Sanches e Gabriel Magalhães, defesa brasileiro do Arsenal.

Gabriel comentou com uma publicação do português com um «Vem para o Arsenal», ao que Renato respondeu: «Estou à espera do teu convite».

A interação, normal se tivermos em conta que os dois jogadores foram companheiros no Lille, gerou milhares de reações, sobretudo de adeptos do Arsenal, entusiasmados com a possibilidade de ver Renato Sanches vestir a camisola dos gunners.