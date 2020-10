Tiago Silva e Bruma já estão em Atenas para assinar pelo Olympiakos, juntando-se assim à armada lusa treinada por Pedro Martins.

Os dois jogadores já chegaram à capital grega, com máscaras com o símbolo do clube do Pireu, e Tiago Silva já falou mesmo à imprensa helénica, assumindo a satisfação pela mudança do Championship para os gregos.

«Estou muito orgulhoso por dar este passo na minha carreira, num clube como o Olympiakos», referiu à chegada.

Já Bruma, cujos contornos do negócio o Maisfutebol já tinha adiantado, não falou ao aterrar na capital grega, mas posou para as fotos com o símbolo do clube.

Tornam-se assim mais dois reforços para o clube que vai defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões.