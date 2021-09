Karim Benzema e Kylian Mbappé são companheiros de equipa na seleção e este verão parecia que iriam partilhar também o balneário e o campo no Real Madrid, mas a transferência acabou por não se concretizar.

No final do jogo da França, desta quarta-feira, Benzema foi questionado sobre o companheiro. «Mbappé e eu damo-nos muito bem dentro e fora do campo, e é claro que gostaria que ele estivesse comigo no Real Madrid, que é o melhor clube do mundo, mas temos que respeitar o clube dele», afirmou o avançado merengue.

Ainda assim, Benzema mostrou-se convicto: «Tenho a certeza de que um dia Mabappé vai jogar no Real Madrid.»