O Manchester United está prestes a resolver a situação de Harry Maguire. O defesa que custou aos Red Devils perto de 90 milhões de euros está a caminho do West Ham, avança a imprensa inglesa.

Em Inglaterra, o Manchester City aponta a novo alvo no mercado. O campeão inglês e europeu quer Lucas Paquetá e já terá mesmo apresentado ao West Ham uma oferta na casa dos 80 milhões de euros, valor considerado insuficiente pelos londrinos.

Nesta quarta-feira há ainda notícias que dão conta do interesse do Bayern Munique no guarda-redes Kepa e do Al Hilal em Neymar: o clube de Jorge Jesus não desiste do brasileiro do PSG.

