75 milhões de euros, mais 25 milhões em variáveis. Com estas cifras, comunicadas pelo Benfica à CMVM na última madrugada, a venda de Darwin Núñez ao Liverpool passa a ser a segunda maior de sempre do futebol português.

No topo continua João Félix, numa lista onde o terceiro lugar também é do Benfica: com a venda de Rúben Dias ao Man. City. Logo a seguir surgem as maiores vendas de sempre de Sporting e FC Porto, com Bruno Fernandes e Éder Militão, respetivamente. O negócio do central brasileiro, ainda assim, poderá ser ultrapassado pelos valores variáveis da transferência de Luis Díaz, que tal como Darwin também saiu para o Liverpool.

