Terminados os campeonatos nacional, é hora de mais agitação no mercado de transferências, com muitas notícias e rumores sobre jogadores e treinadores.

Esta sexta-feira, Antonio Conte é dado com praticamente certo no Nápoles, enquanto prossegue a contagem decrescente para o já mais do que provável anúncio do novo treinador do Chelsea.

De saída do Manchester United, Martial tem várias portas abertas em França e também na América e na Ásia.

No Brasil, Abel Ferreira pode perder mais uma pérola da formação do Palmeiras: Luis Guilherme.

Veja isso e muito mais na TIMELINE DE TRANSFERÊNCIAS DO MAISFUTEBOL.