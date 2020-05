Treze jogos bastaram para Ianis Hagi convencer os responsáveis do Rangers a exercerem a opção de compra junto dos belgas do Genk.

O jovem jogador romeno, de 21 anos, filho da maior estrela do futebol da Roménia, Gheorghe Hagi, chegou ao clube escocês no mercado de janeiro, realizou pouco mais de uma dezena de jogos, marcou três golos – dois dos quais ao Sp. Braga na Liga Europa – e agora assina um contrato de longa duração com a equipa treinada por Steven Gerrard.

Continua assim o crescimento de um jogador que é considerado uma das maiores promessas do futebol europeu, depois de ter chegado ao Genk no início desta época, proveniente do Vitrorul Constanta.