O irmão de Gustavo Assunção, João Assunção, assinou contrato profissional com o Famalicão.



Numa nota publicada no site oficial, o emblema famalicense anunciou que o vínculo é válido até 2023 e foi assinado no dia em que o médio cumpre o 16.º aniversário.



Maioritariamente utilizado nos sub-16, o filho do ex-FC Porto Paulo Assunção acabou promovido à equipa de sub-17 «pelos bons desempenhos» refere o Famalicão.



Lembre-se que na semana anterior o Famalicão ofereceu contrato profissional ao filho do ex-FC Porto Pena, Pablo.