O Sp. Braga anunciou que chegou a acordo com o Gil Vicente para a cedência por empréstimo de Zé Carlos.

«O lateral-direito, de 22 anos, vai representar o emblema de Barcelos até ao final da temporada 2021/2022», anunciou o clube bracarense.

O Maisfutebol já tinha dado conta do interesse gilista no jogador.

Recrutado pelos bracarenses ao Leixões no verão de 2020, Zé Carlos fez, na primeira época no Sporting de Braga, um total de dez jogos, quatro deles na Liga, três na Liga Europa e três na Taça de Portugal. Tem contrato até 2024.

Além do Leixões, onde fez praticamente toda a formação, Zé Carlos jogou no Leça, onde se destacou como sénior nas distritais da AF Porto e depois no Campeonato de Portugal, entre 2017 e 2019.