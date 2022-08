Andreas Samaris vai ser reforço do Rio Ave.

O médio grego, que vestiu a camisola do Benfica durante sete temporadas, já tem acordo com a formação de Vila do Conde para assinar contrato em definitivo por uma época, havendo ainda a possibilidade de incluir uma opção de renovação.

Samaris regressa assim a Portugal para voltar a jogar na Liga, um ano depois de deixar o Benfica para reforçar o Fortuna Sittard, clube neerlandês no qual realizou um total de vinte jogos.

O jogador chega esta segunda-feira a Portugal para finalizar os últimos detalhes e assinar contrato com o Rio Ave.