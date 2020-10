O Sporting incluiu o futebolista croata Josip Misic no plantel. A confirmação foi feita na última atualização do mercado de transferências nacional, divulgada pela Liga, ao início desta madrugada.

Misic, de 26 anos, esteve cedido ao PAOK Salónica da Grécia nas duas últimas temporadas, onde fez um total de 42 jogos e sete golos. Foi campeão nacional uma vez e venceu também uma Taça da Grécia.

Chegado a Alvalade em janeiro de 2018, oriundo do Rijeka, Misic nunca se impôs verdadeiramente no Sporting, onde fez nove jogos oficiais. Ficou um ano em Portugal e rumou ao PAOK em janeiro de 2019. Contudo, está agora de regresso e é a última novidade entre as caras do plantel de Rúben Amorim.

Entre outras dúvidas de fecho de mercado que restavam, os leões inscreveram Rafael Camacho, Ilori, Lumor, Bruno Gaspar e Paulista. Também Ivanildo, Diogo Sousa e Gonçalo Costa foram incluídos.