O Wolverhampton anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com João Moutinho, que vai cumprir desta forma a quinta temporada no clube inglês, agora treinado por Bruno Lage.

O internacional português tinha terminado contrato e estava livre no mercado de transferências, um de vários portugueses nessa condição já agora, mas há algum tempo que negociava uma renovação com o Wolverhampton, que agora está confirmada.

O jogador apresenta-se no centro de treinos de Compton Park na quarta-feira, para começar a nova temporada.

«No tempo que leva no clube, o João Moutinho tem sido vital, ao trazer experiência real e qualidade ao grupo. Por isso renovar com ele é uma grande notícia para todos nós. Nos contratos, o importante é chegar a um lugar onde todos estejam felizes, o clube e o jogador, e nem sempre é fácil, mas no final o que importa é o resultado e estamos muito felizes com isso», referiu o diretor técnico Scott Sellars.

«Ele é uma grande influência no balneário, com os jogadores mais jovens, e estabelece padrões que eles seguem. A relação dele e do Bruno Lage é muito importante. Os treinadores gostam de jogadores que podem resolver as coisas em campo, e o João Moutinho é certamente um deles.»

O internacional português tem 35 anos, faz 36 em setembro, e na carreira representou apenas quatro clubes: Sporting, FC Porto, Mónaco e Wolverhampton.