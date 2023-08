Finalmente é um dossier fechado. Nuno Tavares já é jogador do Nottingham Forest, depois de esta quinta-feira ter assinado o contrato com o novo por uma temporada. O lateral esquerdo é emprestado pelo Arsenal e o Nottingham fica com uma opção de compra não obrigatória.

Segundo foi possível saber, o Arsenal vai receber no imediato um milhão de euros pelo empréstimo e a opção de compra a favor do Nottingham, que pose acionada no final da temporada, é de 12 milhões de euros.

Depois de na última época ter sido cedido ao Marselha, o internacional sub-21 português, formado no Benfica, volta a sair por empréstimo do Arsenal, mas agora vai manter-se na Liga Inglesa.