Fábio Cardoso tornou-se nesta quinta-feira reforço do FC Porto e publicou nas redes sociais uma fotografia com a camisola dos dragões no Estádio do Dragão, com a legenda «Um orgulho sem igual».

Foram vários os jogadores que comentaram a publicação, entre antigos companheiros e alguns ex-jogadores dos dragões.

Porém, houve um comentário que gerou mais interação do que todos os outros: o de Alfredo Morelos.

O avançado colombiano do Rangers é um alvo do FC Porto, conforme o Maisfutebol já noticiou… e foi colega de Fábio Cardoso no Rangers.

«Boa sorte, irmão», escreveu Morelos, o que fez centenas de adeptos dos dragões a pedirem ao jogador para se juntar a Fábio Cardoso no FC Porto.